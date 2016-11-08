Рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Дніпрі рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Дніпро. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, 7-го листопада о 09:55 до рятувальників міста Дніпро надійшло повідомлення про потопельного, якого виявили місцеві жителі поблизу річкового порта на поверхні води, орієнтовно в 15 метрах від берега.
На місці події рятувальники вилучили з води та доставили загиблого до берега, де його було передано працівникам судової медичної експертизи.
Наразі обставини загибелі з’ясовують співробітники правоохоронних органів.