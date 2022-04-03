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Спасались, как могли: на одном из направлений оккупанты покидали на поле боя технику, оружие и боеприпасы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. На одном из направлений. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские фашистские войска понесли тяжелые потери. Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, а еще и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Спасались, как могли: на одном из направлений оккупанты покидали на поле боя технику, оружие и боеприпасы

Цитата

“Приходит на ум известный лозунг россиян - "своих не бросаем": бросают, еще и как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство. Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело - встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях”, - добавили в ведомстве.

Дополнение

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли уже примерно 18 тысяч человек, 644 танки, 143 самолетов, 325 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники.

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