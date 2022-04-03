Рятувались, як могли: на одному з напрямків окупанти покидали на полі бою техніку, зброю та боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На одному з напрямків. в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські фашистські війська зазнали важких втрат. Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України.
Цитата
“Спадає на думку відоме гасло росіян – "своих не бросаем": кидають, ще й як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ. Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях”, – додали у відомстві.
Доповнення
Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили вже приблизно 18 тисяч осіб, 644 танки, 143 літаків, 325 артилерійських систем та сотні одиниць іншої військової техніки.