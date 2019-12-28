Рябошапка не объяснил причину изменения прокуроров по делу экс-беркутовцев - Донской

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, не объяснил причину изменения группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года. Об этом заявил бывший прокурор по делу Алексей Донской журналистам в субботу в Киевском апелляционном суде, передает УНН.