Рябошапка не объяснил причину изменения прокуроров по делу экс-беркутовцев - Донской
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, не объяснил причину изменения группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года. Об этом заявил бывший прокурор по делу Алексей Донской журналистам в субботу в Киевском апелляционном суде, передает УНН.
"По моему мнению есть основания предусмотренные законом. Они не были соблюдены при принятии данного решения, поскольку принцип в уголовном процессе в неизменности прокурора. Но это постановление не может быть обжаловано, мы лишены полномочий и были вынуждены покинуть судебное заседание", - сказал Донской.
По его словам, объяснений от Генерального прокурора Руслана Рябошапки по изменению группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не получил.
"Нет, я вчера пытался у него выяснить по поводу предыдущего постановления, однако не получил от (Рябошапки - ред.) никакой информации", - сказал Донской, отвечая на вопрос пояснил ли Рябошапка почему изменили группу прокуроров.
Напомним, 27 декабря в Киевский апелляционный суд от Рябошапки поступило постановление о замене группы прокуроров по делу экс-беркутовцев.
Также 28 декабря в деле экс-беркутовцев окончательно изменили группу прокуроров по второму постановлению от Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Напомним, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает смену меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.
Как сообщалось, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 гоад, Александра Маринченко.
Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Кроме того, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.
Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.