Рябошапка не пояснив причину зміни прокурорів у справі ексберкутівців – Донський

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, не пояснив причину зміни групи прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року. Про це заявив, колишній прокурор у справі Олексій Донський журналістам в суботу в Київському апеляційному суді, передає УНН.