Рябошапка не пояснив причину зміни прокурорів у справі ексберкутівців – Донський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, не пояснив причину зміни групи прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року. Про це заявив, колишній прокурор у справі Олексій Донський журналістам в суботу в Київському апеляційному суді, передає УНН.
"На мою думку є підстави передбачені законом. Вони не були дотримані при прийнятті даного рішення, оскільки принцип в кримінальному процесі у незмінності прокурора. Але, ця постанова не може бути оскаржена, ми позбавлені повноважень та були змушені залишити судове засідання", - сказав Донський.
За його словами, пояснень від Генерального прокурора Руслан Рябошапки щодо зміни групи прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, не отримав.
"Ні, я вчора намагався у нього з’ясувати щодо попередньої постанови, однак не отримав від (Рябошапки –ред.) жодної інформації", - сказав Донський, відповідаючи на питання чи пояснив Рябошапка чому змінили групу прокурорів.
Нагадаємо, 27 грудня до Київського апеляційного суду від Рябошапки надійшла постанова про заміну групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Також 28 грудня у справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів за другою постановою від Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Нагадаємо, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Як повідомлялося, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Окрім того, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.