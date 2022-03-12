Разрушение гостиницы "Украина" в Чернигове во время бомбардировки: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за разрушения гостиницы "Украина" в Чернигове во время вражеской бомбардировки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Цитата
“За процессуального руководства областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 12 марта ночью военнослужащие вооруженных сил РФ во время бомбардировки Чернигова попали в гостиницу "Украина" в центре города.
Также обстрелу подверглись гражданские объекты в районе Шерстянки, в результате чего разрушены и повреждены жилые дома.
"Такие действия представляют угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Утром 12 марта сообщалось, что Чернигов без электроснабжения и почти без воды, газа и тепла.