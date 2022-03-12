Руйнування готелю "Україна" в Чернігові під час бомбардування: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через руйнування готелю "Україна" в Чернігові під час ворожого бомбардування. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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“За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 12 березня вночі військовослужбовці збройних сил РФ під час бомбардування Чернігова влучили у готель "Україна" у центрі міста.
Також обстрілу зазнали цивільні об’єкти в районі Шерстянки, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
"Такі дії становлять загрозу життю та здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Зранку 12 березня повідомлялося, що Чернігів без електропостачання та майже без води, газу та тепла.