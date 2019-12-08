Руис о потере поясов: три месяца вечеринок повлияли на меня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис считает плохую подготовку причиной, помешавшей ему лучше выступить в поединке-реванше с Энтони Джошуа, информирует УНН со ссылкой на "The Sun".
"Три месяца вечеринок и празднований повлияли на меня. Что я могу еще сказать? Я вышел с лишним весом, не был достаточно пластичным. Я не двигался так, как хотел. Думаю, если бы я оказался более легким, то мои руки работали быстрее, я был бы совсем другим боксером", - рассказал Руис.
По мнению Руиса, он должен был больше слушать своих тренеров.
"Надо было слушать тренера и отца, воспринимать это более серьезно. Со мной все в порядке, но я немного расстроен. Мне следовало прислушаться к ним. Я пытался тренироваться самостоятельно, а надо было чаще слушать советы. Нет никаких оправданий", - добавил боксер.
Напомним, что Руис по очкам уступил Джошуа в бою в Саудовской Аравии. Теперь победитель должен встретиться с украицем Александром Усиком.