Руис о потере поясов: три месяца вечеринок повлияли на меня

"Три месяца вечеринок и празднований повлияли на меня. Что я могу еще сказать? Я вышел с лишним весом, не был достаточно пластичным. Я не двигался так, как хотел. Думаю, если бы я оказался более легким, то мои руки работали быстрее, я был бы совсем другим боксером", - рассказал Руис.

По мнению Руиса, он должен был больше слушать своих тренеров.

"Надо было слушать тренера и отца, воспринимать это более серьезно. Со мной все в порядке, но я немного расстроен. Мне следовало прислушаться к ним. Я пытался тренироваться самостоятельно, а надо было чаще слушать советы. Нет никаких оправданий", - добавил боксер.

Напомним, что Руис по очкам уступил Джошуа в бою в Саудовской Аравии. Теперь победитель должен встретиться с украицем Александром Усиком.