Руїс про втрату поясів: три місяці вечірок вплинули на мене
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій категорії мексиканець Енді Руїс вважає погану підготовку причиною, яка завадила йому краще виступити у поєдинку-реваншу з Ентоні Джошуа, інформує УНН з посиланням на "The Sun".
"Три місяці вечірок і святкувань вплинули на мене. Що я можу ще сказати? Я вийшов із зайвою вагою, не був достатньо пластичним. Я не рухався так, як хотів. Думаю, якщо б я опинився більш легким, то мої руки працювали б швидше, я був би зовсім іншим боксером", - розповів Руїс.
На думку Руїса, він мав більше слухати своїх тренерів.
"Треба було слухати тренера і батька, сприймати це більш серйозно. Зі мною все в порядку, але я трохи засмучений. Мені слід було прислухатися до них. Я намагався тренуватися самостійно, а треба було частіше слухати поради. Немає ніяких виправдань", - додав боксер.
Нагадаємо, що Руїс за очками поступився Джошуа у бою в Саудівській Аравії. Тепер переможець має зустрітися з україцем Олександр Усиком.