Рустем Умеров встретился с послами G7

Детали

Глава украинского Минобороны отметил, что ключевое для министерства сейчас: обеспечение воинов, развитие технологий победы и прозрачная работа агентств летальных и нелетальных закупок, нулевая толерантность к коррупции.

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«Благодарен партнерам за всю помощь, которую они оказывают Украине – военную, политическую, экономическую», — глава оборонного ведомства.

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