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Рустем Умеров встретился с послами G7

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр обороны Украины Рустер Умеров встретился с послами G7 в Украине и познакомил с командой, подходами к работе и приоритетными целями своего ведомства. Об этом Умеров сообщил на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Рустем Умеров встретился с послами G7

Детали

Глава украинского Минобороны отметил, что ключевое для министерства сейчас: обеспечение воинов, развитие технологий победы и прозрачная работа агентств летальных и нелетальных закупок, нулевая толерантность к коррупции.

Цитата

«Благодарен партнерам за всю помощь, которую они оказывают Украине – военную, политическую, экономическую», — глава оборонного ведомства.

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