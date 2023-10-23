Рустем Умєров зустрівся з послами G7
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустер Умєров зустрівся з послами G7 в Україні та познайомив з командою, підходами до роботи та пріоритетними цілями свого відомства. Про це Умєров повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.
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Глава українського Міноборони наголосив, що ключове для міністерства зараз: забезпечення воїнів, розвиток технологій перемоги та прозора робота агенцій летальних та нелетальних закупівель, нульова толерантність до корупції.
Цитата
«Вдячний партнерам за усю допомогу, яку вони надають Україні – військову, політичну, економічну», — глава оборонного відомства.
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