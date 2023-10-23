Рустем Умєров зустрівся з послами G7

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Глава українського Міноборони наголосив, що ключове для міністерства зараз: забезпечення воїнів, розвиток технологій перемоги та прозора робота агенцій летальних та нелетальних закупівель, нульова толерантність до корупції.

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«Вдячний партнерам за усю допомогу, яку вони надають Україні – військову, політичну, економічну», — глава оборонного відомства.

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