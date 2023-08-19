Руслан Малиновский переходит из "Марселя" в "Дженоа"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский переходит из "Марселя" в аренду в итальянскую "Дженоа". После того, как он пройдет медосмотр и подпишет контракт, он официально станет новым игроком команды “Дженоа”. Об этом сообщил официальный сайт клуба, пишет УНН.
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“Руслан Малиновский - новый игрок "Дженоа". Украинский игрок, родившийся в Житомире 4.05.1993 года, перешел в "Дженоа" из марсельского "Олимпика" на правах аренды с правом выкупа”, - говорится в сообщении клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка заключена на условиях аренды с правом выкупа украинского футболиста у Марселя за 10 миллионов евро.
Напомним
“"Дженоа" — второй итальянский клуб в карьере Малиновского.
16 июля 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в итальянскую «Аталанту». 11 января 2023 года Малиновский дебютировал в составе марселького «Олимпика». В июне «Олимпик» выкупил контракт Руслана Малиновского у «Аталанты» за 10 миллионов евро.
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