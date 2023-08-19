Руслан Маліновський переходить з "Марселя" в "Дженоа"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський переходить з "Марселя" в оренду до італійської "Дженоа". Після того, як він пройде медогляд та підпише контракт, він офіційно стане новим гравцем команди “Дженоа”. Про це повідомив офіційний сайт клубу, пише УНН.
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“Руслан Маліновський - новий гравець "Дженоа". Український гравець, який народився в Житомирі 4.05.1993 року, перейшов до "Дженоа" з марсельського "Олімпіка" на правах оренди з правом викупу”, - йдеться у повідомленні клубу.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, угода укладена на умовах оренди з правом викупу українського футболіста у Марселя за 10 мільйонів євро.
Нагадаємо
“Дженоа" — другий італійський клуб у кар'єрі Маліновського.
16 липня 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до італійської «Аталанти». 11 січня 2023 року Маліновський дебютував у складі марселького «Олімпіка». У червні «Олімпік» викупив контракт Руслана Малиновського у «Аталанти» за 10 мільйонів євро.
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