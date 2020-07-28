Румынский сенат принял законопроект о переносе Дня победы на 8 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Сенат Румынии (верхняя палата парламента страны) одобрил в понедельник проект закона об объявлении 8 мая “Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне” по согласованию с союзниками в рамках НАТО. Об этом сообщило агентство Agerpres, информирует УНН.
“Инициатива исправляет историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу, — приводит агентство слова инициатора законопроекта — депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки. — 7 мая 1945 года Германия подписала акт о безусловной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, в Реймсе. В соответствии с этим актом, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, — это 8 мая 1945 года”.
Стоит отметить, что после принятия законопроекта Сенатом Румынии предстоит его рассмотрение в Палате депутатов (нижней палате парламента).