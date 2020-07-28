Румынский сенат принял законопроект о переносе Дня победы на 8 мая

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 92534 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107385 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112247 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142446 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113756 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136530 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103159 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102702 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104959 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102234 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Румынский сенат принял законопроект о переносе Дня победы на 8 мая

Румынский сенат принял законопроект о переносе Дня победы на 8 мая

Киев  •  УНН

 • 12397 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Сенат Румынии (верхняя палата парламента страны) одобрил в понедельник проект закона об объявлении 8 мая “Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне” по согласованию с союзниками в рамках НАТО. Об этом сообщило агентство Agerpres, информирует УНН.

“Инициатива исправляет историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу, — приводит агентство слова инициатора законопроекта — депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки. — 7 мая 1945 года Германия подписала акт о безусловной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, в Реймсе. В соответствии с этим актом, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, — это 8 мая 1945 года”.

Стоит отметить, что после принятия законопроекта Сенатом Румынии предстоит его рассмотрение в Палате депутатов (нижней палате парламента).

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