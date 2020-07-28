Румунський сенат прийняв законопроект про перенесення Дня перемоги на 8 травня

“Ініціатива виправляє історичну двозначність, яка спонукала в комуністичний період святкувати дату 9 травня за радянським зразком, — наводить агентство слова ініціатора законопроекту — депутата від Націонал-ліберальної партії Овідіу Раєцкі. — 7 травня 1945 року Німеччина підписала акт про безумовну капітуляцію в ставці Верховного головнокомандуючого об’єднаними експедиційними силами союзників у Франції, в Реймсі. Відповідно до цього акта, ворожі дії були припинені офіційно 8 травня 1945 року о 23:01. З моменту зміни режиму СРР (Соціалістична Республіка Румунія), яка знаходилася у радянській зоні впливу, визнала 9 травня Днем Перемоги, однак дата, яка дійсно є для нашої держави днем перемоги, — це 8 травня 1945 року”.

Варто зазначити, що після прийняття законопроекту Сенатом Румунії належить його розгляд у Палаті депутатів (нижній палаті парламенту).