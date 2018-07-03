Румынию накрыла непогода: есть жертвы

Человек, который пересекал реку на лошадях на юге Румынии, утонул в воскресенье, 70-летняя женщина утонула в субботу в восточной Румынии, еще один человек утопился во время уборки овощей.



Представители румынских властей заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о некоторых перебоях в подаче электроэнергии.



Как сообщал УНН, в Черновицкой области из-за непогоды подтоплено несколько десятков жилых домов, повреждены дамбы 8 искусственных прудов, размыты гравийные дороги, разрушен временный мост через р.Серетель в пгт Красноильск Сторожинецкого района, повреждены 5 мостов в Кицманском районе.