Румынию накрыла непогода: есть жертвы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85813 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112517 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133425 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140279 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177132 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155488 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142648 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130605 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 187557 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Румынию накрыла непогода: есть жертвы

Румынию накрыла непогода: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 11228 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Weather Channel.

Человек, который пересекал реку на лошадях на юге Румынии, утонул в воскресенье, 70-летняя женщина утонула в субботу в восточной Румынии, еще один человек утопился во время уборки овощей.

Представители румынских властей заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о некоторых перебоях в подаче электроэнергии.

Как сообщал УНН, в Черновицкой области из-за непогоды подтоплено несколько десятков жилых домов, повреждены дамбы 8 искусственных прудов, размыты гравийные дороги, разрушен временный мост через р.Серетель в пгт Красноильск Сторожинецкого района, повреждены 5 мостов в Кицманском районе.

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