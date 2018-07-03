Румунію накрила негода: є жертви

Людина, яка перетинав річку на конях на півдні Румунії, потонула в неділю, 70-річна жінка потонула в суботу у східній Румунії, ще одна людина утопилася під час збирання овочей.



Представники румунської влади заявили, що п'ять національних автомагістралей були затоплені, також повідомлялося про декілька перебоїв в подачі електроенергії.



Як повідомляв УНН, у Чернівецькій області через негоду підтоплено декілька десятків житлових будинків, пошкоджено дамби 8 штучних ставків, розмиті гравійні дороги, зруйнований тимчасовий міст через р.Серетель у смт Красноїльськ Сторожинецького району, пошкоджено 5 мостів у Кіцманському районі.