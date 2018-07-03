Румунію накрила негода: є жертви

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Через сильні зливи у Румунії почалися повені, у результаті яких загинуло троє людей, понад 750 осіб були врятовані.  Про це повідомляє УНН з посиланням на The Weather Channel.

Людина, яка перетинав річку на конях на півдні Румунії, потонула в неділю, 70-річна жінка потонула в суботу у східній Румунії, ще одна людина утопилася під час збирання овочей.

Представники румунської влади заявили, що п'ять національних автомагістралей були затоплені, також повідомлялося про декілька перебоїв в подачі електроенергії.

Як повідомляв УНН, у Чернівецькій області через негоду підтоплено декілька десятків житлових будинків, пошкоджено дамби 8 штучних ставків, розмиті гравійні дороги, зруйнований тимчасовий міст через р.Серетель у смт Красноїльськ Сторожинецького району, пошкоджено 5 мостів у Кіцманському районі.

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