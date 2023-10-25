Румыния закупит самолетов F-35 на шесть миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Румынские законодатели одобрили приобретение 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. В парламентских комитетах было единодушие в этом вопросе. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.
Детали
Эта закупка является самой дорогой в истории Вооруженных сил Румынии. Ее стоимость без учета НДС составляет 6,5 миллиарда долларов.
Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии в апреле. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.
Соглашение предусматривает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы вместе с самолетами.
На втором этапе Румыния сможет дополнительно приобрести еще 16 F-35.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей Gripen и называет это "вопросом времени"