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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния закупит самолетов F-35 на шесть миллиардов долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Румынские законодатели одобрили приобретение 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. В парламентских комитетах было единодушие в этом вопросе. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.

Румыния закупит самолетов F-35 на шесть миллиардов долларов

Детали

Эта закупка является самой дорогой в истории Вооруженных сил Румынии. Ее стоимость без учета НДС составляет 6,5 миллиарда долларов.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии в апреле. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.

Соглашение предусматривает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы вместе с самолетами.
На втором этапе Румыния сможет дополнительно приобрести еще 16 F-35.

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