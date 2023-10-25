Румыния закупит самолетов F-35 на шесть миллиардов долларов

Детали

Эта закупка является самой дорогой в истории Вооруженных сил Румынии. Ее стоимость без учета НДС составляет 6,5 миллиарда долларов.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии в апреле. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.

Соглашение предусматривает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы вместе с самолетами.

На втором этапе Румыния сможет дополнительно приобрести еще 16 F-35.

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