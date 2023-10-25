Румунія закупить літаків F-35 на шість мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Румунські законодавці схвалили придбання 32 літаків F-35 на суму 6,5 мільярда доларів. У парламентських комітетах була одностайність у цьому питанні. Про це пише Newsweek, передає УНН.
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Ця закупівля є найдорожчою в історії Збройних сил Румунії. Її вартість без урахування ПДВ складає 6,5 мільярда доларів.
Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії у квітні. Після цього Міноборони країни звернулось до парламенту для отримання згоди на початок процесу закупівлі.
Угода передбачає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери й боєприпаси разом із літаками.
На другому етапі Румунія зможе додатково придбати ще 16 F-35.
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