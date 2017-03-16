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Движение транспорта в центре столицы приостановят из-за фестиваля

Движение транспорта в центре столицы приостановят из-за фестиваля

Киев • УНН

 • 10875 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за фестиваля "Французская весна в Украине" 1 апреля будет временно запрещено движение всех видов транспорта по некоторым улицам в центральной части столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Так, 1 апреля с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльскому, Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) в связи с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади.

На время проведения мероприятия в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения Фестиваля, будут внесены изменения.

В КГГА отметили, что 1 апреля движение транспорта на ул. Крещатик с 19:00 до 22:00 будет разрешено.

Кроме того, в связи с проведением "Французской весны в Украине", будет отключено внешнее освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 1:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 1 апреля.

Напомним, что в течение апреля в столице пройдет ряд мероприятий в рамках 14-ой "Французской весны в Украине".

Украинские Национальные Новости

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