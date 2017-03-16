Рух транспорту в центрі столиці призупинять через фестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Через фестиваль "Французька весна в Україні" 1 квітня буде тимчасово заборонено рух усіх видів транспорту деякими вулицями у центральній частині столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 1 квітня з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильським, Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) у зв’язку з проведенням фестивалю “Французька весна в Україні” на Софійській площі.
На час проведення заходу у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить через місце проведення Фестивалю, буде змінено.
В КМДА зазначили, що 1 квітня рух транспорту на вул. Хрещатик з 19:00 до 22:00 буде дозволено.
Окрім того, у зв’язку проведенням “Французької весни в Україні”, буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вул. Володимирській з 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.
Нагадаємо, що протягом квітня у столиці триватиме низка подій у рамках 14-ої “Французької весни в Україні”.