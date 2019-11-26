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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35691 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 94570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Движение на столичных мостах затруднено в направлении правого берега

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит Кольцевая дорога, Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, улица Щусева, улица Юрия Ильенко, улица Бассейная.

Кроме того, заметно осложнение движения транспорта на улице Шелковичной, Владимирском спуске, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Николая Бажана, улице Анны Ахматовой, Дарницком шоссе, проспектах Соборности и Освободителей.

Движение на мостах - Северном, Патона, Южном, Дарницком - и мосту Метро затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на западе Украины во вторник, 26 ноября, ожидается туман и гололедица, на остальной территории - без осадков. Температура в течение суток будет колебаться в пределах от 9 градусов мороза до 13 градусов тепла, холодное - на востоке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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