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Рух на столичних мостах ускладнено в напрямку правого берега

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть Кільцева дорога, Голосіївський проспект, проспект Валерія Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, вулиця Щусєва, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Басейна.

Окрім того, помітне ускладнення руху транспорту на вулиці Шовковичній, Володимирському узвозі, Набережному шосе та вулиці Набережно-Хрещатицькій.

На лівому березі Києва рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, вулиці Анни Ахматової, Дарницькому шосе, проспектах Соборності та Визволителів.

Рух на мостах - Північному, Патона, Південному, Дарницькому - та мосту Метро ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на заході України у вівторок, 26 листопада, очікується мряка та ожеледиця, на решті території - без опадів. Температура протягом доби коливатиметься у межах від 9 градусів морозу до 13 градусів тепла, найхолодніше - на сході.

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