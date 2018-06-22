Движение миссии ОБСЕ на Донбассе в этом году ограничивали почти тысячу раз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В этом году стороны конфликта на Донбассе ограничивали движение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 996 раз. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе СММ зафиксировала более 7400 нарушений режима прекращения огня. Многие из этих нарушений были осуществлены с помощью вооружения, которое должно быть отведено согласно минским договоренностям. СММ видела 47 единиц такого вооружения с обеих сторон линии соприкосновения", - заявил Хуг.
По его словам, мониторинговая миссия везде фиксировала несоблюдение сторонами договоренностей по разминированию.
"В этом году стороны ограничивали движение СММ 996 раз: 446 в подконтрольных правительству районах и 530 в неподконтрольных районах", - сказал первый заместитель главы СММ, добавив, что в 20 случаях движение наблюдателей было ограничено по другим причинам.
В частности, в 580 случаях СММ не допускали из-за заминирования территории.
"И 327 раз - из-за активного ограничения передвижения - СММ отказывали в доступе, задерживали или давали доступ только при определенных условиях - 300 раз вооруженные формирования и 27 раз - ВСУ", - заявил Хуг.
Как сообщал УНН, в конце мая вооруженные боевики не пустили патруль ОБСЕ в район на границе с РФ.