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Рух місії ОБСЄ на Донбасі цього року обмежували майже тисячу разів

Рух місії ОБСЄ на Донбасі цього року обмежували майже тисячу разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У цьому році сторони конфлікту на Донбасі обмежували рух Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 996 разів. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“Минулого тижня СММ зафіксувала понад 7400 порушень режиму припинення вогню. Багато з цих порушень були здійснені за допомогою озброєння, яке мало бути відведеним згідно з Мінськими домовленостями. СММ бачила 47 одиниць такого озброєння з обох боків лінії зіткнення”, — заявив Хуг.

За його словами, моніторингова місія всюди фіксувала недотримання сторонами домовленостей щодо розмінування.

“Цьогоріч сторони обмежували рух СММ 996 разів: 446 в підконтрольних урядові районах і 530 в непідконтрольних районах”, — сказав перший заступник голови СММ, додавши, що в 20 випадках рух спостерігачів було обмежено з інших причин.

Зокрема, у 580 випадках СММ не допускали через замінування території.

“І 327 разів — через активне обмеження пересування — СММ відмовляли у доступі, затримували чи давали доступ лише за певних умов — 300 разів збройні формування і 27 разів — ЗСУ”, — заявив Хуг.

Як повідомляв УНН, наприкінці травня озброєні бойовики не пустили патруль ОБСЄ у район на кордоні з РФ.

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