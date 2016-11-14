Движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы разблокировано

ukru
15 марта, 19:03 • 110563 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153425 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129478 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122599 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108243 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103239 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99751 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128906 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129457 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127564 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 53920 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 75945 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 61665 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 34326 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 46390 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128907 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128609 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264971 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294200 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 3930 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107023 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129457 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112981 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130162 просмотра
Актуальное
Движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы разблокировано

Движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы разблокировано

Киев • УНН

 • 9545 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы вблизи с. Ружичное разблокировано, передает корреспондент УНН.

По словам водителей-дальнобойщиков, они перекрывали автодорогу с требованием, чтобы к ним приехали представители Хмельницкого облавтодора, ОГА и полиции.

"На этом участке дороги стоим от вчера. Здесь собралось около 5 десятков фур. За сутки проехал только один трактор. Дорогу не чистят и не посыпают. Мы все звонили и в Автодор, и спасателям. В Автодоре говорят: "Нет топлива". Вроде они исчерпали весь лимит. Хоть бы песок привезли - мы бы сами его разбросали, чтобы ехать дальше. У нас нет даже, что кушать и где выпить чаю. Рядом заправка, но там чай стоит 30 гривен. Где взять деньги?", - рассказал водитель автомобиля "Мерседес".

Водители-дальнобойщики в течение почти часа, перекрыв трассу, остановили движение автомобилей на этом участке дороги. К ним же приехали представители ОГА и полиции.

"Пообещали, что за полчаса дадут технику, и наконец все эти машины поедут. Я везу груз из Болгарии на киевскую таможню. Стою уже более суток. Уже кругом опоздал. Если в очередной раз нас не обманут, надеюсь, что сегодня отсюда поеду", - рассказал водитель из Черновцов Александр.

Движение легковых автомобилей восстановлено. На месте работают инспекторы патрульной полиции, сотрудники областного управления Укртрансбезопасности, которые регулируют движение автомобилей. Только что приехала и техника - ЗИЛ спасательного отряда ГосЧС и два трактора.

Напомним, как сообщал УНН, вблизи Хмельницкого водители грузовиков перекрыли автотрассу.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы