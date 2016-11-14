Движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы разблокировано
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы вблизи с. Ружичное разблокировано, передает корреспондент УНН.
По словам водителей-дальнобойщиков, они перекрывали автодорогу с требованием, чтобы к ним приехали представители Хмельницкого облавтодора, ОГА и полиции.
"На этом участке дороги стоим от вчера. Здесь собралось около 5 десятков фур. За сутки проехал только один трактор. Дорогу не чистят и не посыпают. Мы все звонили и в Автодор, и спасателям. В Автодоре говорят: "Нет топлива". Вроде они исчерпали весь лимит. Хоть бы песок привезли - мы бы сами его разбросали, чтобы ехать дальше. У нас нет даже, что кушать и где выпить чаю. Рядом заправка, но там чай стоит 30 гривен. Где взять деньги?", - рассказал водитель автомобиля "Мерседес".
Водители-дальнобойщики в течение почти часа, перекрыв трассу, остановили движение автомобилей на этом участке дороги. К ним же приехали представители ОГА и полиции.
"Пообещали, что за полчаса дадут технику, и наконец все эти машины поедут. Я везу груз из Болгарии на киевскую таможню. Стою уже более суток. Уже кругом опоздал. Если в очередной раз нас не обманут, надеюсь, что сегодня отсюда поеду", - рассказал водитель из Черновцов Александр.
Движение легковых автомобилей восстановлено. На месте работают инспекторы патрульной полиции, сотрудники областного управления Укртрансбезопасности, которые регулируют движение автомобилей. Только что приехала и техника - ЗИЛ спасательного отряда ГосЧС и два трактора.
Напомним, как сообщал УНН, вблизи Хмельницкого водители грузовиков перекрыли автотрассу.