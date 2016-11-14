Рух автомобілів на виїзді з Хмельницького на Чернівці розблоковано
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рух автомобілів на виїзді з Хмельницького на Чернівці поблизу с. Ружичне розблоковано, передає кореспондент УНН.
За словами водіїв-далекобійників, вони перекривали автодорогу з вимогою, щоб до них приїхали представники Хмельницького облавтодору, ОДА і поліції.
"На цій ділянці дороги стоїмо від учора. Тут зібралося близько 5 десятків фур. За добу проїхав лише один тракторець. Дорогу не чистять і не посипають. Ми всі телефонували і в Автодор, і рятувальникам. В Автодорі кажуть: "Немає палива". Начебто вони вичерпали весь ліміт. Та хоч би пісок привезли - ми б самі його порозкидали, щоб їхати далі. Не маємо навіть, що їсти і де випити чаю. Поруч заправка, але там чай коштує 30 гривень. Де взяти гроші?", - розповів водій важковагового автомобіля "Мерседес".
Водії-далекобійники протягом майже години, перекривши трасу, зупинили рух автівок на цій ділянці дороги. До них таки приїхали представники ОДА і поліції.
"Пообіцяли, що за півгодини дадуть техніку, і нарешті ці всі машини поїдуть. Я везу вантаж з Болгарії на київську митницю. Стою вже більше доби. Вже кругом спізнився. Якщо в черговий раз нас не надурять, сподіваюсь, що сьогодні звідси поїду", - розповів водій з Чернівців Олександр.
Нараз рух легкових автомобілів відновлено. На місці працюють інспектори патрульної поліції, працівники обласного управління Укртрансбезпеки, які регулюють рух автомобілів. Щойно приїхала і техніка - ЗІЛ рятувального загону ДСНС і два трактори.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поблизу Хмельницького водії вантажівок перекрили автотрасу.