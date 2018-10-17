РПЦ относительно Афона: миряне и священники смогут посещать гору без участия в богослужениях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. После разрыва евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинопольским патриархатом священники и миряне смогут посещать Афон только как туристы, то есть без участия в богослужениях в монастырях Святой Горы. Об этом в интервью Русской службе “BBC” рассказал председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, сообщает УНН.
“Для нас разрыв общения означает, что мы не можем сейчас совершать богослужения в Афонских монастырях, не можем причащаться, но мы можем посещать эти монастыри как верующие, как туристы. То есть никакого разрыва человеческих связей нет”, — сообщил он.
Как пояснил митрополит Иларион, в том случае, если священники будут участвовать в богослужениях в Афонских монастырях, то “этот вопрос станет предметом обсуждения с его правящим архиереем”. Тогда данный представитель духовенства сможет наложить каноническое прещение на священника, например объявить выговор или запретить участвовать в священнослужении.
Как сообщал УНН, российские бизнесмены могли потратить на реставрацию и содержание афонских монастырей более 200 млн долларов, утверждают собеседники российской редакции BBC.