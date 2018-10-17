РПЦ щодо Афону: миряни і священики зможуть відвідувати гору без участі в богослужіннях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Після розриву євхаристійного спілкування (спільного служіння літургій) з Константинопольським патріархатом священики і миряни зможуть відвідувати Афон тільки як туристи, тобто без участі в богослужіннях в монастирях Святої Гори. Про це в інтерв’ю Російській службі “BBC” розповів голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє УНН.
“Для нас розрив спілкування означає, що ми не можемо зараз здійснювати богослужіння в афонських монастирях, не можемо причащатися, але ми можемо відвідувати ці монастирі як віруючі, як туристи. Тобто ніякого розриву людських зв’язків немає”, — повідомив він.
Як пояснив митрополит Іларіон, в тому випадку, якщо священики будуть брати участь в богослужіннях в афонських монастирях, то “це питання стане предметом обговорення з його правлячим архієреєм”. Тоді даний представник духовенства зможе накласти канонічну погрозу священику, наприклад оголосити догану або заборонити брати участь в священнослужінні.
Як повідомляв УНН, російські бізнесмени могли витратити на реставрацію та утримання афонських монастирів понад 200 млн доларів, стверджують співрозмовники російської редакції BBC.