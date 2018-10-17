РПЦ щодо Афону: миряни і священики зможуть відвідувати гору без участі в богослужіннях

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Після розриву євхаристійного спілкування (спільного служіння літургій) з Константинопольським патріархатом священики і миряни зможуть відвідувати Афон тільки як туристи, тобто без участі в богослужіннях в монастирях Святої Гори. Про це в інтерв’ю Російській службі “BBC” розповів голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє УНН.