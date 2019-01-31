РПЦ нужны не украинские церкви, а история Украины - Зоря

"На своем юбилее патриарх Кирилл сказал:"Киев - это наша священная земля, и поэтому мы никогда не согласимся на отторжение Украины от российской церкви". Итак, откровенно скажу, причина не внутренне украинская, причина религиозная - то есть речь не идет о благе православных или благо церкви, речь идет о вполне определенной исторической и идеологической концепции", - отметил архиепископ.



По его словам, Россия считает Киев священной землей не потому, что здесь произошло крещение Руси, а потому, что без украинской церкви и идентичности Московское государство начинается с Ивана Калиты, который стал первым Московским князем, получив ярлык на княжение от Золотой Орды.



"Тогда концепция "Москва - третий Рим" по сути превращается в концепцию "Москва - вторая Золотая Орда" и источники выходят уже не из европейской цивилизации, а из азиатских традиций", - отметил священнослужитель.



Напомним, в Украине опубликовали перечень церквей и других религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав в связи с изменениями в законодательство относительно их переименования.



Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, вступил в силу 31 января.



По состоянию на 28 января в Православной церкви Украины (ПЦУ) перешло 142 приходских храмах УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.