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РПЦ потрібні не українські церкви, а історія України – Зоря

РПЦ потрібні не українські церкви, а історія України – Зоря

Київ • УНН

 • 28556 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Російській православній церкві (РПЦ) потрібні не українські церкви чи парафіяни – вона хоче привласнити частину історії України. Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) під час круглого столу, передає кореспондент УНН.

"На своєму ювілеї патріарх Кирило сказав: "Київ – це наша священна земля, і тому ми ніколи не погодимось на відторгнення України від російської церкви". Отже, відверто скажу, причина не внутрішньо українська, причина релігійна – тобто не йдеться про благо православних чи благо церкви, йдеться про цілком визначену історичну і ідеологічну концепцію", - зазначив архієпископ.

За його словами, Росія вважає Київ священною землею не через те, що тут відбулось хрещення Русі, а тому, що без української церкви й ідентичності Московська держава починається з Івана Калити, який став першим Московським князем, отримавши ярлик на князювання від Золотої Орди.

"Тоді концепція "Москва – третій Рим" по суті обертається на концепцію "Москва – друга Золота Орда" і джерела виходять уже не з європейської цивілізації, а з азійських традицій", - наголосив священнослужитель.

Нагадаємо, в Україні опублікували перелік церков та інших релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до статуту у зв'язку зі змінами до законодавства щодо їх перейменування.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.

Станом на 28 січня до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 142 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.

Українські Національні Новини

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