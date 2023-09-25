"Разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения рф: во Львове разоблачен экс-глава оборонного завода
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонного-промышленного комплекса на Львовщине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Установлено, что до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал “списанные” детали, которые содержали значительную часть драгоценных металлов.
Незаконная деятельность чиновника привела к фактическому “разоружению” нескольких комплексов украинской ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн.
Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступной схемы.
Таким образом, этот чиновник подрывал обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения рф.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также, проверяется информация о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
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