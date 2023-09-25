“Роззброював” українську ППО напередодні вторгнення рф: у Львові викрито ексочільника оборонного заводу

Деталі

Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював “списані” деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного “роззброєння” декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми.

Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення рф.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також, перевіряється інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

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