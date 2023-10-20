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Растрата зерна на 3,2 млн грн: дело передали в суд

Киев • УНН

 • 202055 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В суд передали обвинительный акт в отношении организатора растраты зерна подсолнечника на сумму более 3,2 млн грн, которое находилось на хранении в одном из филиалов Государственного агентства резерва Украины, передает УНН со ссылкой на САП.

Растрата зерна на 3,2 млн грн: дело передали в суд

Детали

Следствие установило, что указанное лицо в ноябре 2020 года организовало растрату зерна подсолнечника путем бесплатного его вывоза с территории филиала без ведома и разрешения владельца.

Соучастниками в совершении этого преступления стали и.о. директора ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов», глава филиала, руководитель производственно-технической лаборатории филиала и руководитель элеватора. На сегодня дела в отношении них находятся на рассмотрении в суде.

Действия организатора растраты квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Учитывая то, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование

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