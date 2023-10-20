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Розтрата зерна на 3,2 млн грн: справу передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. До суду передали обвинувальний акт стосовно організатора розтрати зерна соняшника на суму понад 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні в одній із філій Державного агентства резерву України, передає УНН із посиланням на САП.

Розтрата зерна на 3,2 млн грн: справу передали до суду

Деталі

Слідство встановило, що вказана особа у листопаді 2020 року організувала розтрату зерна соняшнику шляхом безоплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника.

Співучасниками у вчиненні цього злочину стали в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів», очільник філії, керівник виробничо-технічної лабораторії філії та керівник елеватора. На сьогодні справи щодо них перебувають на розгляді у суді.

Дії організатора розтрати кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування

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