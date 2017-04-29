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Расследуя обстоятельства убийства, правоохранители Житомирской обл. спасли троих детей

Киев • УНН

 • 14715 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 АПРЕЛЯ. УНН. Троих детей, которых родители довели до ужасного состояния, спасли полицейские в Житомирской обл., сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской обл, передает УНН.

Расследуя обстоятельства убийства, правоохранители Житомирской обл. спасли троих детей

28 апреля полицейские м.Коростишева получили сообщение о смерти 55-летнего жителя с.Стриживкы. На место выехала СОГ.

“Оказалось, что по этому адресу проживает неблагополучная семья: пенсионерка, ее сын с невесткой и трое малолетних детей (всего их у матери пятеро). Погибший мужчина был сожителем хозяйки. При осмотре на его теле были обнаружены телесные повреждения в виде синяков и ушибов. Для определения причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу ”, - рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины Виктор Бугира.

В дом, где проживала семья зайти было крайне трудно, из-за загромождения. Соседи сообщили, что все здесь злоупотребляли алкоголем, а мужская половина семьи имела судимости, погибший мужчина — за умышленное убийство.
В таких условиях проживало трое малолетних детей 5-ти, 3-х и 2-х лет. Всего же у 31-летней горе-матери пятерых детей. Двое старших находятся в специализированном учебном заведении-интернате для детей с недостатками развития и учатся соответственно в 5-м и 6-м классах.

Малышей в доме и обнаружили полицейские и вызвали соответствующие социальные службы. Как выяснилось из слов соцработника, семья прошлого года переехала в с.Стриживкы из другого села и находилась на спецучете как кризисная.

Правоохранители передали детей медикам.
Между тем за время общения с членами семьи выяснилось, что к избиению погибшего причастна 31-летняя многодетная мать. Женщина призналась, что накануне компания допоздна употребляла спиртное. Затем традиционная для этих людей пьяная ссора вспыхнула между ней и погибшим. “Невестка” схватила первое, что попало под руку, и сильно избила “свекра”. Он умер, по заключению эксперта, от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей свода черепа.

Данное событие квалифицировано как умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК). Женщине по действующему законодательству может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы. Судьбу же ее детей вскоре решит суд. К тому же времени после больницы они будут находиться в доме ребенка.

Напомним, 26 апреля твое детей погибли в результате пожара в Запорожье .

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