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Розслідуючи обставини вбивства, правоохоронці Житомирщини врятували трьох дітей

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 КВІТНЯ. УНН. Трьох дітей, яких батьки довели до жахливого стану, врятували поліцейські на Житомирщині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській обл., передає УНН.

Розслідуючи обставини вбивства, правоохоронці Житомирщини врятували трьох дітей

28 квітня поліцейські м.Коростишева отримали повідомлення про смерть 55-річного мешканця с.Стрижівки. На місце виїхала СОГ.

“Виявилося, що за цією адресою проживає неблагополучна родина: пенсіонерка, її син з невісткою та троє малолітніх дітей (загалом їх у матері п’ятеро). Загиблий чоловік був співмешканцем літньої господарки. Під час огляду на його тілі було виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців і забоїв. Для визначення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу”, — розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира.

У хату, де проживала сім’я зайти було вкрай важко, через захаращеність. Сусіди повідомили, що всі тут зловживали алкоголем, а чоловіча половина родини мала судимості, загиблий чоловік — за умисне вбивство.
У таких умовах проживало троє малолітніх дітей 5-ти, 3-х та 2-х років. Загалом же у 31-річної горе-матері п’ятеро дітей. Двоє старших перебувають у спеціалізованому навчальному закладі-інтернаті для дітей із вадами розвитку і навчаються відповідно у 5-му та 6-му класах.

Малечу у хаті і виявили поліцейські та викликали відповідні соціальні служби. Як з’ясувалося зі слів соцпрацівника, родина минулого року переїхала до с.Стрижівки з іншого села і перебувала на спецобліку як кризова.

Правоохоронці передали дітей медикам.
Тим часом за годину розмови із членами родини виявилося, що до побиття загиблого причетна 31-річна багатодітна матір. Жінка зізналася, що напередодні компанія допізна вживала спиртне. Потім традиційна для цих людей п’яна сварка спалахнула між нею та загиблим. “Невістка” вхопила перше, що потрапило під руку, і добряче побила “свекра”. Він помер, за висновком експерта, від закритої черепно-мозкової травми та перелому кісток склепіння черепа.

Дана подія кваліфікована як умисне вбивство (ч.1 ст. 115 ККУ). Жінці за чинним законодавством може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Долю ж її дітей невдовзі вирішить суд. До того ж часу після лікарні вони перебуватимуть у будинку дитини.

Нагадаємо, 26 квітня твоє дітей загинуло внаслідок пожежі на Запоріжжі.

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