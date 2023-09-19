Расследование The New York Times относительно ударов по Константиновке - в СБУ и Офисе Президента отреагировали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. The New York Times опубликовал расследование согласно которому по Константиновке 6 сентября якобы ударил украинский комплекс "Бук". СБУ эту информацию опровергли, а в Офисе Президента отметили, что подобные публикации лишь умножают конспирологические теории, передает УНН.
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"Идентифицированные обломки ракеты, которые нашли на месте атаки, свидетельствуют, что враг ударил по этому гражданскому объекту из комплекса С-300. Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность россиян к этому обстрелу", - прокомментировали в спецслужбе "Громадському".
Детали
Отмечается, что расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств военного преступления.
Источники СМИ также добавили, что автор статьи NYT Томас Гиббонс-Нефф неоднократно был замечен на продвижении российских нарративов и систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times. Его уже дважды лишали прескарты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.
В Офисе Президента на расследование The New York Times тоже отреагировали.
"Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а следовательно, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны", - написал в Telegram советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Он также напомнил, что правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке.
"В любом случае юридическая истина будет установлена. Между тем не следует забывать: это россия начала вторжение в Украину и именно россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", - добавил он.
Контекст
6 сентября по Константиновке россияне нанесли ракетный удар. Он был один из самых смертоносных в стране за последние месяцы. Металлический снаряд попал в рынок, пробил окна и стены в результате чего 32 человека были ранены. Сначала сообщалось о 17 погибших, но затем экспертиза установила, что останки неидентифицированных тел принадлежали одному человеку. Сейчас известно о 15 погибших.