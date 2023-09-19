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Расследование The New York Times относительно ударов по Константиновке - в СБУ и Офисе Президента отреагировали

Расследование The New York Times относительно ударов по Константиновке - в СБУ и Офисе Президента отреагировали

Киев • УНН

 • 459276 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. The New York Times опубликовал расследование согласно которому по Константиновке 6 сентября якобы ударил украинский комплекс "Бук". СБУ эту информацию опровергли, а в Офисе Президента отметили, что подобные публикации лишь умножают конспирологические теории, передает УНН.

Цитата

"Идентифицированные обломки ракеты, которые нашли на месте атаки, свидетельствуют, что враг ударил по этому гражданскому объекту из комплекса С-300. Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность россиян к этому обстрелу", - прокомментировали в спецслужбе "Громадському".

Детали

Отмечается, что расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств военного преступления.

Источники СМИ также добавили, что автор статьи NYT Томас Гиббонс-Нефф неоднократно был замечен на продвижении российских нарративов и систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times. Его уже дважды лишали прескарты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

В Офисе Президента на расследование The New York Times тоже отреагировали.

"Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а следовательно, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны", - написал в Telegram советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. 

Он также напомнил, что правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке.

"В любом случае юридическая истина будет установлена. Между тем не следует забывать: это россия начала вторжение в Украину и именно россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", - добавил он. 

Контекст

6 сентября по Константиновке россияне нанесли ракетный удар. Он был один из самых смертоносных в стране за последние месяцы. Металлический снаряд попал в рынок, пробил окна и стены в результате чего 32 человека были ранены. Сначала сообщалось о 17 погибших, но затем экспертиза установила, что останки неидентифицированных тел принадлежали одному человеку. Сейчас известно о 15 погибших.

Украинские Национальные Новости

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