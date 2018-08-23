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Разыскиваемого Интерполом россиянина арестовали на 40 суток

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Прокуратура Киевской области задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске, и применила к нему временный арест сроком 40 суток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Разыскиваемого Интерполом россиянина арестовали на 40 суток

“В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного лица в Российскую Федерацию с целью привлечения его к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что гражданин РФ, разыскиваемый правоохранительными органами Российской Федерации с целью привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества, задержали сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины на автотрассе Киев-Одесса в Белоцерковском районе.

Как отмечается, порядок задержания осуществлялся в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры к указанному лицу применен временный арест сроком на 40 суток.

Напомним, с Буковины с запретом въезда на 3 года выдворили уголовника.

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