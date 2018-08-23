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Розшукуваного Інтерполом росіянина заарештували на 40 діб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прокуратура Київської області затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває у міжнародному розшуку, та застосувала до нього тимчасовий арешт строком 40 діб. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Розшукуваного Інтерполом росіянина заарештували на 40 діб

“На даний час вирішується питання про екстрадицію затриманої особи до Російської Федерації з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що громадянина РФ, якого розшукують правоохоронні органи Російської Федерації з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, затримали співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на автотрасі Київ-Одеса у Білоцерківському районі.

Як зазначається, порядок затримання здійснювався відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

За клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури до вказаної особи застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

Нагадаємо, із Буковини із забороною в'їзду на 3 роки видворили кримінального злочинця.

Українські Національні Новини

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