Розшукуваного Інтерполом росіянина заарештували на 40 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прокуратура Київської області затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває у міжнародному розшуку, та застосувала до нього тимчасовий арешт строком 40 діб. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“На даний час вирішується питання про екстрадицію затриманої особи до Російської Федерації з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що громадянина РФ, якого розшукують правоохоронні органи Російської Федерації з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, затримали співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на автотрасі Київ-Одеса у Білоцерківському районі.
Як зазначається, порядок затримання здійснювався відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
За клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури до вказаної особи застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.
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