Разыскиваемых Интерполом 2-х иностранцев и машину обнаружили в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31546 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98821 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150714 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114199 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115051 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111653 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103640 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103415 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Разыскиваемых Интерполом 2-х иностранцев и машину обнаружили в Украине

Разыскиваемых Интерполом 2-х иностранцев и машину обнаружили в Украине

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Гражданина Франции, который находился в международном розыске за разбой, и подозреваемого в мошенничестве гражданина Молдовы, а также угнанный автомобиль литовской регистрации обнаружили за сутки пограничники в Украине. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники обнаружили 2 граждан и транспортное средство, разыскиваемые Интерполом", - говорится в сообщении.

Гражданина Франции, который находился в международном розыске, остановили вчера пограничники в аэропорту "Борисполь". Во время проверки рейса "Киев-Барселона" по одному из пассажиров сработала база данных Интерпола. Сотрудники Госпогранслужбы сразу же задержали указанное лицо и проинформировали представителей отдела Нацполиции. Установлено, что иностранец разыскивается за разбой.

Также вчера в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда обнаружили по базе данных Интерпола гражданина Молдовы. Мужчину разыскивали молдавские правоохранительные органы с целью ареста за мошенничество.

Кроме того, за минувшие сутки пограничники Черновицкого отряда обнаружили в пункте пропуска на государственной границе автомобиль иностранной регистрации, который по данным Интерпола находится в розыске как похищенный. Автомобиль "Ауди" 1999 года выпуска литовской регистрации сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в пункте пропуска "Мамалыга". Транспортное средство передали в Национальную полицию.

Как сообщал УНН 20 апреля, пункты пропуска на границах Украины готовы к биометрическому контролю.

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