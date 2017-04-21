Разыскиваемых Интерполом 2-х иностранцев и машину обнаружили в Украине

"Пограничники обнаружили 2 граждан и транспортное средство, разыскиваемые Интерполом", - говорится в сообщении.

Гражданина Франции, который находился в международном розыске, остановили вчера пограничники в аэропорту "Борисполь". Во время проверки рейса "Киев-Барселона" по одному из пассажиров сработала база данных Интерпола. Сотрудники Госпогранслужбы сразу же задержали указанное лицо и проинформировали представителей отдела Нацполиции. Установлено, что иностранец разыскивается за разбой.

Также вчера в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда обнаружили по базе данных Интерпола гражданина Молдовы. Мужчину разыскивали молдавские правоохранительные органы с целью ареста за мошенничество.

Кроме того, за минувшие сутки пограничники Черновицкого отряда обнаружили в пункте пропуска на государственной границе автомобиль иностранной регистрации, который по данным Интерпола находится в розыске как похищенный. Автомобиль "Ауди" 1999 года выпуска литовской регистрации сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в пункте пропуска "Мамалыга". Транспортное средство передали в Национальную полицию.

Как сообщал УНН 20 апреля, пункты пропуска на границах Украины готовы к биометрическому контролю.