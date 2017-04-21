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Розшукуваних Інтерполом 2-ох іноземців та автівку виявили в Україні

Розшукуваних Інтерполом 2-ох іноземців та автівку виявили в Україні

Київ • УНН

 • 10389 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Громадянина Франції, який перебував у міжнародному розшуку за розбій, та підозрюваного у шахрайстві громадянина Молдови, а також викрадений автомобіль литовської реєстрації виявили за добу прикордонники в Україні. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники виявили 2 громадян та транспортний засіб, що розшукувались Інтерполом", - йдеться у повідомленні.

Громадянина Франції, який знаходився в міжнародному розшуку зупинили вчора прикордонники в аеропорту "Бориспіль". Під час перевірки рейсу "Київ-Барселона" на одного з пасажирів спрацювала база даних Інтерполу. Співробітники Держприкордонслужби одразу ж затримали зазначену особу та проінформували представників відділу Нацполіції. З’ясовано, що іноземець розшукується за розбій.

Також учора в пункті пропуску "Сеньківка" прикордонники Чернігівського загону виявили за базою даних Інтерполу громадянина Молдови. Чоловіка розшукували молдовські правоохоронні органи з метою арешту за шахрайство.

Крім того, за минулу добу прикордонники Чернівецького загону виявили в пункті пропуску на державному кордоні автомобіль іноземної реєстрації, який за даними Інтерполу знаходиться в розшуку, як викрадений. Автівку "Ауді" 1999 року випуску литовської реєстрації співробітники Держприкордонслужби виявили в пункті пропуску "Мамалига". Транспортний засіб передали до Національної поліції.

Як повідомляв УНН 20 квітня, пункти пропуску на кордонах Україні готові до біометричного контролю.

Українські Національні Новини

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