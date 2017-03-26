Разработанная Кремлем гибридная война достигла невиданных масштабов - П.Климкин

"Военная агрессия сопровождалась тщательно спланированной пропагандой, чтобы поддержать агрессию в реальности. Как и в старом стиле используется сплошная ложь поддержки "дела" Кремля, но это более сложные и коварные методы, чем старые советские пропагандисты могли представить ", - подчеркнул П.Климкин.

По его мнению, такого рода войны полностью используют современные технологии, и ведется по всему миру с помощью хорошо финансируемых телеканалов RT. Они хотят поставить под сомнение установленный порядок.

"Гибридная война идет дальше чем ТВ и Интернет. С вершины Кремля тысячи "клавиатурных жокеев" на тролль-заводах за пределами Москвы и Петербурга отравляют социальные медиа. Это сложная стратегия в сочетании с агрессией служит геополитическим интересам России", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Россия продолжает реализовывать свои планы по дискредитации Украины.