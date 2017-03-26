Розроблена Кремлем гібридна війна сягнула незнаних масштабів – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Росією булла розроблена та доведена до незнаних масштабів гібридна війна, яка була широко представлена світу анексією Криму та вторгненням на Схід України. Про це в інтерв'ю The Guardian завив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Військова агресія супроводжувалася ретельно спланованою пропагандою, щоб підтримати агресію в реальності. Як і в старому стилі використовується суцільна брехня для підтримки “справи” Кремля, але це більш складні та підступні методи, ніж старі радянські пропагандисти могли уявити", - наголосив П.Клімкін.
На його думку, такого роду війни повністю використовують сучасні технології, і ведеться по всьому світу за допомогою добре фінансованих телеканалів RT. Вони хочуть поставити під сумнів встановлений порядок.
"Гібридна війна йде далі ніж ТВ і Інтернет. З вершини Кремля тисячі “клавіатурних жокеїв” на троль-заводах за межами Москви та Петербурга отруюють соціальні медіа. Це складна стратегія в поєднанні з агресією служить геополітичним інтересам Росії", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Росія продовжує реалізовувати свої плани із дискредитації України.