Развод Билла и Мелинды Гейтс: брак пары был на грани распада еще 10 лет назад - СМИ

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 53307 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 106149 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 118546 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 293808 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 170837 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 442047 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 331639 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221446 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247906 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256940 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 39052 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 74704 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 59284 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 32907 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 28536 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 59393 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 74814 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 169749 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 293784 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 442034 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 3752 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22588 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30944 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60406 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83494 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Развод Билла и Мелинды Гейтс: брак пары был на грани распада еще 10 лет назад - СМИ

Киев • УНН

 • 23439 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Брак основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды был на грани распада еще 10 лет назад. Пара не хотела выносить на публику личные отношения, и тщательно скрывала подробности несчастливой семейной жизни с 2012 года. Об этом говорится в большом материале The New York Times, пишет УНН.

Развод Билла и Мелинды Гейтс: брак пары был на грани распада еще 10 лет назад - СМИ

Детали

Причиной такого длительного молчания и утаивания конфликта в семье Гейтсов был общий благотворительный фонд, который считается одним из самых богатейших в мире. Его активы составляют более 50 млрд долларов. Несмотря на то, что супруги не хотели навредить репутации фонда, интересы у них были разные, что вызывало массу разногласий, сообщает издание. В сфере благотворительности у Билла в приоритете была чистая энергия и климат, у Мелинды — права женщин.

На условиях анонимности человек, знакомый близко с Мелиндой, рассказал The New York Times о том, что разногласия супругов продолжаются с 2012 года. Он отметил, что об этом свидетельствовал язык ее тела.

“Если наблюдать за языком ее тела на публичных мероприятиях, можно заметить, что она недовольна”, — говорил он.

Развод Гейтсов был неожиданностью для их близкого окружения, сотрудников и друзей. Свои разногласия они никогда не выносили на люди. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях и устраивали в своем доме ежегодные ужины для руководителей Microsoft и других бизнес-лидеров.

“Люди были в шоке, они потеряли дар речи. После такого тяжелого года, когда все работали усердно, это похоже на удар ниже пояса”, — рассказал The New York Times один из бывших руководителей фонда.

Почему Гейтсы затягивали с разводом столько времени — остается загадкой. Издание предполагает, что на окончательное решение мог повлиять совместно проведенный карантин. В марте прошлого года Билл и Мелинда уехали в свой дом на берегу озера Вашингтон и вели все дела исключительно в онлайн-формате.

В конце 2020-го пара признавалась, что резкое изменение ритма жизни им не очень нравится. А по словам людей из ближайшего окружения пары, еще одним фактором могло стать то, что их младшая дочь буквально заканчивает старшую школу. В подтверждение своих домыслов о переоценках ценностей экс-супругов, источники рассказали о решении Мелинды сразу после событий вернуть свою девичью фамилию Френч.

После основания фонда Мелинда взяла на себя управленческие функции, а публичным представителем и спикером стал Билл. Как отмечала Гейтс, она “хотела работать за кулисами”.

Но в 2006 году все изменилось, когда американский инвестор Уоррен Баффетт пожертвовал фонду рекордную сумму — 31 млн долл. Он стал его третьим попечителем наравне с Гейтсами.

После этого Мелинда впервые выступила на пресс-конференции от имени фонда. Из-за восторга от выступления, она захотела взять для себя более публичную роль.

Гейтс не разделял желаний супруги. В 2008 году он объявил об уходе с должности руководителя Microsoft, чтобы полностью посвятить себя благотворительности. Тогда в работе фонда возникла напряженность. Все из-за того, что Билл и Мелинда считали приоритетными разные направления.

“Мы по-прежнему верим в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара”, — заявляли Билл и Мелинда.

Их сотрудники считают, что Гейтсы не хотят испортить репутацию фонда и подставить третьего попечителя Уоррена Баффетта. Потому что заявление о разводе появилось через несколько дней после ежегодного выступления Баффетта в фонде.

Сейчас СМИ и ближайшее окружение уже бывшей пары считают, что Мелинда Френч может последовать примеру Маккензи Скотт и стать самой богатой женщиной. Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в 2019 году, после 25 лет брака. После развода Маккензи получила четверть собственности Джеффа в акциях Amazon стоимостью около 35 млрд долларов на то время.

Отмечается, что Мелинда и с Маккензи работают над совместным проектом о правах женщин Equality Canʼt Wait Challenge.

По законам штата Вашингтон, где зарегистрирован брак Мелинды и Билла, семейное состояние делят поровну. А это около 130 млрд долларов. В первый же день после объявления о разводе Мелинда получила акции на сумму более двух млрд долл.

Контекст

3 мая основатель корпорации Microsoft, американский бизнесмен Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70