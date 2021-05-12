Развод Билла и Мелинды Гейтс: брак пары был на грани распада еще 10 лет назад - СМИ

Детали

Причиной такого длительного молчания и утаивания конфликта в семье Гейтсов был общий благотворительный фонд, который считается одним из самых богатейших в мире. Его активы составляют более 50 млрд долларов. Несмотря на то, что супруги не хотели навредить репутации фонда, интересы у них были разные, что вызывало массу разногласий, сообщает издание. В сфере благотворительности у Билла в приоритете была чистая энергия и климат, у Мелинды — права женщин.

На условиях анонимности человек, знакомый близко с Мелиндой, рассказал The New York Times о том, что разногласия супругов продолжаются с 2012 года. Он отметил, что об этом свидетельствовал язык ее тела.

“Если наблюдать за языком ее тела на публичных мероприятиях, можно заметить, что она недовольна”, — говорил он.

Развод Гейтсов был неожиданностью для их близкого окружения, сотрудников и друзей. Свои разногласия они никогда не выносили на люди. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях и устраивали в своем доме ежегодные ужины для руководителей Microsoft и других бизнес-лидеров.

“Люди были в шоке, они потеряли дар речи. После такого тяжелого года, когда все работали усердно, это похоже на удар ниже пояса”, — рассказал The New York Times один из бывших руководителей фонда.

Почему Гейтсы затягивали с разводом столько времени — остается загадкой. Издание предполагает, что на окончательное решение мог повлиять совместно проведенный карантин. В марте прошлого года Билл и Мелинда уехали в свой дом на берегу озера Вашингтон и вели все дела исключительно в онлайн-формате.

В конце 2020-го пара признавалась, что резкое изменение ритма жизни им не очень нравится. А по словам людей из ближайшего окружения пары, еще одним фактором могло стать то, что их младшая дочь буквально заканчивает старшую школу. В подтверждение своих домыслов о переоценках ценностей экс-супругов, источники рассказали о решении Мелинды сразу после событий вернуть свою девичью фамилию Френч.

После основания фонда Мелинда взяла на себя управленческие функции, а публичным представителем и спикером стал Билл. Как отмечала Гейтс, она “хотела работать за кулисами”.

Но в 2006 году все изменилось, когда американский инвестор Уоррен Баффетт пожертвовал фонду рекордную сумму — 31 млн долл. Он стал его третьим попечителем наравне с Гейтсами.

После этого Мелинда впервые выступила на пресс-конференции от имени фонда. Из-за восторга от выступления, она захотела взять для себя более публичную роль.

Гейтс не разделял желаний супруги. В 2008 году он объявил об уходе с должности руководителя Microsoft, чтобы полностью посвятить себя благотворительности. Тогда в работе фонда возникла напряженность. Все из-за того, что Билл и Мелинда считали приоритетными разные направления.

“Мы по-прежнему верим в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара”, — заявляли Билл и Мелинда.

Их сотрудники считают, что Гейтсы не хотят испортить репутацию фонда и подставить третьего попечителя Уоррена Баффетта. Потому что заявление о разводе появилось через несколько дней после ежегодного выступления Баффетта в фонде.

Сейчас СМИ и ближайшее окружение уже бывшей пары считают, что Мелинда Френч может последовать примеру Маккензи Скотт и стать самой богатой женщиной. Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в 2019 году, после 25 лет брака. После развода Маккензи получила четверть собственности Джеффа в акциях Amazon стоимостью около 35 млрд долларов на то время.

Отмечается, что Мелинда и с Маккензи работают над совместным проектом о правах женщин Equality Canʼt Wait Challenge.

По законам штата Вашингтон, где зарегистрирован брак Мелинды и Билла, семейное состояние делят поровну. А это около 130 млрд долларов. В первый же день после объявления о разводе Мелинда получила акции на сумму более двух млрд долл.

Контекст

3 мая основатель корпорации Microsoft, американский бизнесмен Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой.