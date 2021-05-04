Білл Гейтс заявив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу

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“Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми прийняли рішення розірвати наш шлюб”, — повідомив 65-річний філантроп і підприємець.

Гейтс зазначив, що за 27 років в шлюбі вони з Меліндой виростили трьох дітей і створили фонд, який працює по всьому світу на благо здоров’я людей. “Ми як і раніше поділяємо віру в цю місію і будемо продовжувати нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо розвиватися разом як пара на наступному етапі нашого життя”, — підкреслив бізнесмен.

Деталі

Засновник Microsoft попросив всіх поважати їх особисте з дружиною простір і дати можливість усамітнитися, щоб краще зорієнтуватися в новому статусі.

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Довідково

Білл Гейтс познайомився з майбутньою дружиною на пресбрифінгу Microsoft в 1987 році. На той момент Мелінда Френч (дівоче прізвище) протягом декількох років працювала в компанії на посаді менеджера відділу продажів.

У 1994 році пара одружилася. У шлюбі у них народилося троє дітей — дочки Дженніфер і Фібі і син Рорі.