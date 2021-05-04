Билл Гейтс заявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Основатель корпорации Microsoft американский бизнесмен Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
Цитата
“После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак”, — сообщил 65-летний филантроп и предприниматель.
Гейтс отметил, что за 27 лет в браке они с Мелиндой вырастили троих детей и создали фонд, который работает по всему миру на благо здоровья людей. “Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни”, — подчеркнул бизнесмен.
Детали
Основатель Microsoft попросил всех уважать их личное с женой пространство и дать возможность уединиться, чтобы лучше сориентироваться в новом статусе.
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Справка
Билл Гейтс познакомился с будущей женой на пресбрифингу Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда Френч (девичья фамилия) в течение нескольких лет работала в компании в должности менеджера отдела продаж.
В 1994 году пара поженилась. В браке у них родилось трое детей — дочери Дженнифер и Фиби и сын Рори.