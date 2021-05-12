Розлучення Білла і Мелінди Гейтс: шлюб пари був на межі розпаду ще 10 років тому - ЗМІ

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Причиною такого тривалого мовчання і приховування конфлікту в сім’ї Гейтсів був загальний благодійний фонд, який вважається одним з найбагатших у світі. Його активи становлять понад 50 млрд доларів. Незважаючи на те, що подружжя не хотіло зашкодити репутації фонду, інтереси у них були різні, що викликало масу суперечностей, повідомляє видання. У сфері благодійності у Білла в пріоритеті була чиста енергія і клімат, у Мелінди — права жінок.

На умовах анонімності людина, знайома близько з Меліндою, розповіла The New York Times про те, що розбіжності подружжя тривають з 2012 року. Вона зазначила, що про це свідчила мова її тіла.

“Якщо спостерігати за мовою її тіла на публічних заходах, можна помітити, що вона незадоволена”, — говорив він.

Розлучення Гейтсів було несподіванкою для їхнього близького оточення, співробітників і друзів. Свої розбіжності вони ніколи не виносили на люди. Вони разом з’являлися на публічних заходах і влаштовували в своєму будинку щорічні вечері для керівників Microsoft та інших бізнес-лідерів.

“Люди були в шоці, вони втратили дар мови. Після такого важкого року, коли всі працювали старанно, це схоже на удар нижче пояса”, — розповів The New York Times один з колишніх керівників фонду.

Чому Гейтси затягували з розлученням стільки часу — залишається загадкою. Видання припускає, що на остаточне рішення міг вплинути спільно проведений карантин. У березні минулого року Білл і Мелінда поїхали в свій будинок на березі озера Вашингтон і вели всі справи виключно в онлайн-форматі.

Наприкінці 2020-го пара зізнавалася, що різка зміна ритму життя їм не дуже подобається. А за словами людей з найближчого оточення пари, ще одним фактором могло стати те, що їхня молодша дочка буквально закінчує старшу школу. На підтвердження своїх домислів про переоцінки цінностей експодружжя, джерела розповіли про рішення Мелінди відразу після подій повернути своє дівоче прізвище Френч.

Після заснування фонду Мелінда взяла на себе управлінські функції, а публічним представником і спікером став Білл. Як зазначала Гейтс, вона “хотіла працювати за лаштунками”.

Але в 2006 році все змінилося, коли американський інвестор Воррен Баффетт пожертвував фонду рекордну суму — 31 млн дол. Він став його третім попечителем нарівні з Гейтсом.

Після цього Мелінда вперше виступила на прес-конференції від імені фонду. Через захоплення від виступу, вона захотіла взяти для себе більш публічну роль.

Гейтс не поділяв бажань подружжя. У 2008 році він оголосив про відхід з посади керівника Microsoft, щоб повністю присвятити себе благодійності. Тоді в роботі фонду виникла напруженість. Все через те, що Білл і Мелінда вважали пріоритетними різні напрямки.

“Ми як і раніше віримо в загальну місію і будемо працювати у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо разом рости як пара”, — заявляли Білл і Мелінда.

Їхні співробітники вважають, що Гейтси не хочуть зіпсувати репутацію фонду і підставити третього піклувальника Воррена Баффета. Тому що заява про розлучення з’явилася через кілька днів після щорічного виступу Баффетта в фонді.

Зараз ЗМІ і найближче оточення вже колишньої пари вважають, що Мелінда Френч може наслідувати приклад Маккензі Скотт і стати найбагатшою жінкою. Маккензі Скотт і Джефф Безос розлучилися в 2019 році, після 25 років шлюбу. Після розлучення Маккензі отримала чверть власності Джеффа в акціях Amazon вартістю близько 35 млрд доларів на той час.

Відзначається, що Мелінда і з Маккензі працюють над спільним проектом про права жінок Equality Can’t Wait Challenge.

За законами штату Вашингтон, де зареєстрований шлюб Мелінди і Білла, сімейні статки ділять порівну. А це близько 130 млрд доларів. У перший же день після оголошення про розлучення Мелінда отримала акції на суму понад два млрд дол.

Контекст

3 травня засновник корпорації Microsoft, американський бізнесмен Білл Гейтс повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Меліндою.