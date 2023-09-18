Раскрывал места расположения ВСУ и бомбоубежища в освобожденном Лимане: мужчину приговорили к 15 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Мужчину, который посылал россиянам данные о местах расположения ВСУ и бомбоубежищах в деоккупированном Лимане Донецкой области, приговорили к 15 годам лишения свободы. Свою вину обвиняемый не признал, информирует УНН со ссылкой на сайт Офиса Генерального прокурора.
Цитата
"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд признал жителя Лимана виновным в коллаборационной деятельности. Он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Детали
Прокурор в суде доказал, что в мае 2023 года, после освобождения Лимана украинскими бойцами, сторонник российской идеологии связался со своим знакомым, с которым когда-то учился в школе. Им оказался наводчик танковой роты тактической группы "Купол" одной из мотострелковых бригад "днр".
Осужденный присылал ему информацию с данными о местах расположения ВСУ и блокпоста на территории Лимана. В одном из таких сообщений мужчина раскрыл координаты местонахождения бомбоубежища, в котором прятались люди.
Сообщается, что на одном из допросов мужчина также признался, что специально разбрасывал по дорогам саморезы, чтобы пробить шины автомобилей украинских защитников. За такую "преданность" оккупационная администрация назначила его обычным кладовщиком одного из местных складов. Приговора суда житель Лимана, который так и не признал свою вину, ждал под стражей.
Напомним
Офис Генерального прокурора сообщил, что шестерых граждан Украины в государственной измене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.