Розкривав місця розташування ЗСУ і бомбосховища у звільненому Лимані: чоловіка засудили до 15 років за гратами

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"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав жителя Лиману винним у колабораційній діяльності. Його засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Прокурор у суді довів, що у травні 2023 року, після звільнення Лиману українськими бійцями, прибічник російської ідеології зв’язався зі своїм знайомим, з яким колись навчався у школі. Ним виявився навідник танкової роти тактичної групи "Купол" однієї з мотострілкових бригад "днр".

Засуджений надсилав йому інформацію з даними про місця розташування ЗСУ й блокпосту на території Лиману. В одному з таких повідомлень чоловік розкрив координати місцезнаходження бомбосховища, у якому ховались люди.

Повідомляється, що на одному з допитів чоловік також зізнався, що спеціально розкидав по дорогах саморізи аби пробити шини автівок українських захисників. За таку "відданість" окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів. На вирок суду житель Лиману, який так і не визнав свою провину, чекав під вартою.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора повідомив, що шістьох громадян України у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом збройного формування.